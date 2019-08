Lacunza admitio que hay dudas de que Macri complete su mandato

Luego de que el Fondo Monetario Internacional advirtiera sobre el vacío de poder y la incertidumbre política, el propio ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, recordó en su conferencia de prensa las dudas sobre la capacidad del gobierno de Mauricio Macri de culminar su período constitucional el 10 de diciembre.

"Hace 91 años, casi un siglo, que un Presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma", aseguró el funcionario antes de anunciar las medidas económicas con las que intentará que la administración de la que forma parte no corra la misma suerte.

“Ese es un fracaso colectivo, pero de la dirigencia, no de la ciudadanía. Hace 91 años que le debemos esa normalidad a nuestros ciudadanos, que miran absortos cómo especulamos con su tranquilidad. Si la voluntad popular no llegara a acompañar al Presidente Macri a lograr la reelección, la sucesión institucional en tiempo y forma será un mérito conjunto, quizás en partes iguales, entre el presidente entrante y el saliente", dijo Lacunza en la introducción de su mensaje de esta tarde.

La alusión al destino trunco de otros gobiernos inscriptos en la misma tradición política que éste llamó la atención, luego de que el FMI señalara, en una reunión con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, que existe un vacío de poder que pone en riesgo la estabilidad económica. Ese planteo despertó una serie de rumores sobre un posible adelantamiento de elecciones, que fueron rápidamente desmentidos por todas las partes, pero las palabras del ministro esta tarde volvieron a llevar el asunto al debate público.