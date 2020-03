La salud de Lanata: el duro mensaje del periodista por el estado de su cuerpo

El conductor del Grupo Clarín Jorge Lanata contó el delicado estado que padece, afirmó que durante meses estuvo postrado en una cama y explicó que vivió uno de los peores momentos de su vida al caer de espaldas en medio de Radio Mitre.

"Soy Terminator. Tuve de todo. El año pasado fue terrible, porque tuve tres caídas. Y la última fue la peor, en la puerta de la radio. Caí completamente de espaldas. Nunca me había pasado una cosa así. Y es algo muy feo", sostuvo Lanata en una entrevista con Perfil.

El conductor de Periodismo para Todos contó que estar acostado tanto tiempo postrado en una cama le "generó la ruptura de una vértebra lumbar, la que se llama L1. Luego, en mi internación, esa vértebra se aplastó". Por ello debió ser operado en Estados Unidos donde le "cementaron la vértebra".

"Dejé de hacer gimnasia en el colegio. Ahora necesito hacerla, porque aún estoy en período de rehabilitación. Estoy caminando sin bastón mucho más, pero no diez cuadras. Voy del dormitorio al living, unas cuatro veces. Todavía estoy remontando", contó.

Lanata volvió a la Radio Mitre hace pocas semanas y la emisora para poder tenerlo al aire le montó un estudio de radio en la habitación de su casa. En su internación perdió 30 kilos y vivió cuatro meses en diferentes hospitales.

“Hace mucho que no nos encontramos, hace cuatro meses, es mucho tiempo. Pasé por Favaloro, por el Británico y por Fleni. Como dijo mi hija, tuve punto de vista de bebé durante cuatro meses, mirando para arriba. Y todavía hoy lo tengo, porque no estoy recuperado del todo, pero se supone que lo voy a estar en los próximos meses. En este tiempo que miraba para arriba me negué a tomar contacto con cosas que me alejaran de pensar", sostuvo.