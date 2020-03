La reacción del mercado tras la declaración del coronavirus como pandemia

Ante el desplome generado por el miedo por el coronavirus, la bolsa de Nueva York finalizó con fuertes caídas generalizadas. Los commodities también fueron a la baja y se profundiza la caída generalizada.

El índice Dow Jones Industrial Average –la referencia más importante- se hundió 5,87% a 23.550, 74 puntos, más de 20% por debajo de su último récord alcanzado en febrero. En tanto el Nasdaq perdió 4,70% a 7.952,05 unidades.

La caída en Wall Street se profundizó luego de la conferencia que ofreció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para anunciar que la enfermedad que se desató en China será catalogada como pandemia.

Cómo le fue al resto del mundo

Los mercados europeos sintieron el impacto. La bolsa de Fráncfort perdió un 0,35% y la de París, un 0,57%. La plaza de Milán logró evitar las caídas y cerró con una leva ganancia de 0,33%.

Además, las principales bolsas de Asia habían cerrado con pérdidas: Tokio cayó 2,27%; Hong Kong, 0,63%; Shanghai, 0,94%, y Seúl, 2,78%, entre otras. En tanto, La bolsa de San Paulo se desplomó un 7,64 % al cierre de la sesión, después de haber interrumpido durante treinta minutos sus operaciones. El índice Ibovespa cerró la jornada en los 85.171 puntos.

Por otra parte, en la Bolsa de Chicago , principal punto de referencia mundial para el valor de las materias primas agrícolas, la soja cerró a U$S 318,85 la tonelada (-0,61%), el maíz a U$S 149,3 (-0,19%) y el trigo a U$S 190,06 (-1,84%).