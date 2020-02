La pregunta sobre Mauricio Macri que incomodó a Waldo Wolff: "No sigas"

El diputado nacional Waldo Wolff se molestó cuando le preguntaron que opinaba acerca de la declaración del ex presidente Mauricio Macri, quien en una charla con seguidores de Cambiemos afirmó que les avisó a sus asesores que si seguían tomando deuda "todo se iba a la mierda".

"De eso no voy a hablar, porque no las podés analizar en ningún contexto. Yo no he hablado con él, no sé como se recortaron, no sé en qué contexto se han dicho. Me parecería poco serio de expresarme acerca de un recorte periodístico", dijo Wolff.

"Me parece una posición difícil de expresar, no creo que él la haya tirado así porque sí", sostuvo Wolff en referencia a que la expresión de Macri resultaba inentendible.

"No sigas con esa pregunta", le dijo molesto Wolff cuando el cronista de C5N le repreguntó acerca de la declaración de Macri. El diputado sostuvo que no entendía cómo pudo haber hecho esa afirmación y manifestó que le gustaría conocer el contexto en que lo dijo.