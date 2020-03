La polémica defensa de Animales Sueltos a su polémica cobertura sobre el coronavirus

Animales Sueltos realizó una polémica cobertura sobre el coronavirus, en la que invitó especialistas infectólogos a informar sobre el tema pero que continuamente eran interrumpidos o contradichos. Pero en la noche del miércoles, Luis Novaresio tuvo una actitud agresiva para con el gobierno para defender sus dichos.

"Hay medidas muchas más fuertes que en este programa hemos dicho y que incluso nos han valido el calificativo de fascistas y de utilizar el coronavirus con una actitud casi policíaca para horadar la gestión del presidente de la Nación", sostuvo el conductor, en su comentario editorial.

Novaresio se victimizó y aseguró que hubo un "prejuicio ideológico" con sus dichos y que "es muy común en el kirchnerismo". Y acusó: "desde algún sector, los trolls organizados, los haters, algunos ministros acusaban a los medios de comunicación creyendo que un comentario contagio".

"Quiero decirle a estos haters que lo que contagia es la saliva y no un comentario de un periodista. Y sería bueno que dada la circunstancia bajen el tono de la agresión porque insisto, la opinión no contagia, lo que contagia es no prevenir", reiteró.

Para concluir, deslizó un cumplido hacia el presidente y aseveró que se "alegra que esta mañana Alberto Fernández haya suplido al ministro de Salud para ponerse a la cabeza y ponerle el tono político que hay que poner en esta circunstancia".