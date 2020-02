La escatológica confesión de Esteban Lamothe y Dolores Fonzi en el programa de Florencia Peña

Esteban Lamothe fue escrachado por su novia, Katia Szechtman, quien reveló que nunca tira la cadena del inodoro. Pero no fue el único en confesar cuestiones escatológicas. Su colega Dolores Fonzi también admitió que es "bastante floja de cuerpo".

"Ya que lo tienen a Esteban ahí, me gustaría saber por qué tiene un TOC con su mochila. No puede salir a ningún lado, ni siquiera a dar una vuelta manzana, sin su mochila. Y nunca se sabe qué es lo que tiene adentro. No la larga ni para ir al baño. Y ya que estamos hablando de ir al baño, tiene otro “TOC” que es que no tira la cadena. De ninguna manera tira la cadena. Si Esteban estuvo en el baño, nos enteramos todos", lanzó la pareja de Lamothe, en una colaboración con el programa Cortá por Lozano.

El actor asumió como cierta la denuncia e intentó justificarse: “Me olvido, te juro que me olvido, y a veces voy al rato yo y la tiro”, aseguró y señaló que "cuando pasa el tiempo, hay cuestiones que van cambiando, la tinta, la tinta, se va entintando”.

Dolores Fonzi, también presente en la entrevista, comentó que ella es “bastante floja de cuerpo”. Y sobre el tema, ahondó: "Yo voy al baño mil veces por día. Y voy en cualquier lado. Yo suelto, hay que soltar todo".

Florencia Peña, conductora provisoria del programa, corroboró lo dicho por la actriz y sumó: "Me acuerdo. Nosotras en las grabaciones cuando tenes un solo baño medio que no te da porque tenes 10 esperando atrás tuyo. Pero ella iba a cada rato".