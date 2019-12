La contundente defensa de Graciana Peñafort a Cristina Kirchner tras su declaración

Tras la declaración de Cristina Kirchner en Comodoro Py, la abogada Graciana Peñafort cruzó a los medios y periodistas que se indignaron por las palabras de la expresidenta, y valoró el rol del nuevo gobierno de denunciar las "operaciones mediáticas".

La vicepresidenta electa se presentó finalmente a declaración indagatoria en el marco del juicio oral que se lleva adelante por el presunto redireccionamiento de la obra pública. Al finalizar, la ex presidenta fue contundente, destacó que "la Historia" la "absolvió" y le retrucó a los jueces que consultaron si aceptaría preguntas de las partes.

En ese contexto, la letrada aseguró que "el poder judicial tiene las sentencias ya escritas para las causas de persecusión política":

2. Y pienso en algo que dijo @CFKArgentina en su declaracion: que estaba hablando con jueces que ya tenian su sentencia escrita. No se si estos jueces en particular, pero creo que el poder judicial tiene las sentencias ya escritas para las causas de persecusion politica

"De hecho creo que tienen dos sentencias escritas una por si las elecciones las ganaba Macri, con condenas arbitrarias y sin pruebas y, otra por si las elecciones las ganaba Fernández, donde absolvían a aquellos por quienes pidiera la política y los operadores", publicó en Twitter.

Y continuó: "Por eso les molestó tanto lo que dijo @alferdez sobre que en su gobierno se van a acabar los operadores judiciales. Porque son esos operadores los que trafican favores, pedidos, descaro e injusticias a la carta".

"Y están indignados porque no solo Fernandez anuncio algo tan necesario como saludable, sino porque CFK lo demostró en los actos.Que esta vez las cosas van a ser distintas. Que esta vez la política no acepta la extorsión, Que desde el 27 de octubre en adelante las cosas cambian", aseguró Peñafort, quien valoró la negativa de la expresidenta ante el "manual de instrucciones" del Poder Judicial.

Luego explicó que la declaración de Cristina significa que "este nuevo gobierno no negocia. Que no acepta la extorsión nunca enunciada pero que todos leemos con tanta claridad como si estuviese escrita en marmol".

12. Fue a decirles, no a esos jueces en particular , pero si a todo el poder judicial que, este nuevo gobierno no negocia. Que no acepta la extorsion nunca enunciada pero que todos leemos con tanta claridad como si estuviese escrita en marmol.