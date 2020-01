La colonia de River hizo una polémica canción para los chicos

La imagen es polémica, por lo menos. Los chicos de la colonia de vacaciones parecen protagonizar una especie de acto escolar en el estadio Monumental y bailan coreográficamente la canción "que quiere la Chola", de Los Palmeras. Pero entre toda la alegría un detalle indignó a los usuarios de los redes sociales.

Los padres siguen la actuación con entusiasmo hasta que llega el popular coro. Allí los niños comienzan a saltar en el escenario y todos cantan "como te duele la cola, desde el 9 de diciembre". El video fue subido con el mensaje "cada uno cría a sus hijos donde y cómo quiere... #NosArruinaronLaVida desde el 9 de Diciembre", que lo escribió Fabián de Cesare en su cuenta de Twitter, un visible fanático de River.

Cada uno cría a sus hijos donde y cómo quiere...#NosArruinaronLaVida desde el 9 de Diciembre. 🐔 pic.twitter.com/hZJbkMHFlD — Fabian De Cesare (@FabianDeCesare) January 30, 2020

El hecho trajo mucha polémica en las redes sociales y algunos usuarios lo dejaron en claro en los comentarios.

"Innecesario hacerle cantar esto a niños", "Será que me estoy poniendo viejo, pero no me parece que menores canten eso", "Con los chicos me hace ruido", escribieron algunos de los usuarios que llegaron al video.