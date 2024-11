Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

En Argentina, existe una diferencia significativa entre un feriado y un día no laborable, aunque ambos términos se refieren a días en los que las actividades cotidianas pueden verse alteradas. La diferencia entre ambos reside principalmente en las normativas laborales ya que uno afecta significativamente la actividad productiva y otro no necesariamente. En este marco, el presidente Javier Milei, a través del decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, estableció que el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre sean días no laborables, a diferencia de otros años, para fines turísticos.

Sin embargo, se trata de días no laborales y no feriados, lo que cambia completamente la ecuación laboral y perjudica a los trabajadores. Según se explica en los considerandos del decreto, esta medida es "una política destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina”. Acá te explicamos en detalle las características y diferencias de cada uno.

Qué es un Feriado en Argentina

Un feriado en Argentina es un día determinado por la ley en el que se suspenden las actividades laborales y educativas en todo el territorio nacional. Durante los feriados, todos los trabajadores tienen derecho a descansar sin que esto afecte su remuneración. Los feriados también pueden ser provinciales o locales y están establecidos para conmemorar fechas significativas, como la independencia del país, festividades religiosas o acontecimientos históricos.

Los feriados se clasifican en dos categorías

Feriados inamovibles: Fechas que se celebran siempre el mismo día, independientemente del día de la semana en el que caigan, como el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) o el 9 de julio (Día de la Independencia).

Entre los feriados inamovibles en Argentina también se encuentran el 1° de enero (Año Nuevo), el 20 y 21 de febrero (feriados de carnaval), el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas), el 7 de abril (Viernes Santo), el 1° de mayo (Día del Trabajador), el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano), el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y el 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables: Fechas que pueden ser movidas al lunes más cercano para fomentar el turismo y el descanso prolongado, como es el caso de algunos feriados religiosos.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

Según la Ley de Contrato de Trabajo, los empleados que deban trabajar en un feriado tienen derecho a cobrar una remuneración extra, equivalente al 100% de su salario diario habitual. Esta normativa asegura que se respete el derecho al descanso y se incentive el respeto a estas fechas conmemorativas.

Qué es un Día No Laborable

Mientras que un día no laborable también es designado por la ley, pero a diferencia de los feriados, no se aplica de manera obligatoria a todos los trabajadores. Los días no laborables son principalmente días de significación religiosa o cultural, y su observancia depende del empleador. Esto significa que las empresas y oficinas tienen la libertad de decidir si permiten que sus empleados tomen el día libre.

Durante los días no laborables, las actividades comerciales y educativas pueden seguir funcionando normalmente, pero se otorga la opción a los trabajadores de celebrar la jornada. Ejemplos de días no laborables en Argentina incluyen los Jueves y Viernes Santos, las fechas del Año Nuevo Judío y el Día del Perdón.

Para los trabajadores que deciden o necesitan trabajar en un día no laborable, no se estipula una remuneración adicional obligatoria como en el caso de los feriados. Sin embargo, las empresas pueden ofrecer beneficios o compensaciones a su discreción.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

En este marco, la principal diferencia entre un feriado y un día no laborable radica en la obligatoriedad y las implicaciones económicas. Mientras que los feriados afectan de manera uniforme a todo el país y garantizan el descanso remunerado, los días no laborables dependen de la decisión del empleador y no requieren pago adicional en caso de trabajo. Conocer estas diferencias es esencial tanto para empleados como para empleadores, asegurando el respeto y cumplimiento de las normativas laborales en Argentina.

Cuál son los próximos feriados

En 2024, los próximos feriados en Argentina son:

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Ambos feriados caen en días laborables, por lo que no habrá fines de semana largos. El próximo fin de semana largo será en marzo de 2025, con los feriados de Carnaval.