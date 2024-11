¿Chau TC para un autódromo histórico? "Si no hay obras, se va del calendario"

El mítico autódromo del TC que necesita reformas ya sí o sí.

El TC podría cancelar su visita a uno de los autódromos icónicos de la categoría más popular del automovilismo argentino si en el mismo no se realizan las reformas que "se vienen pidiendo" desde hace mucho tiempo. A falta de la definición del título en la temporada 2025, desde la ACTC (Asociación Corredores Turismo Carretera) ya planifican la siguiente campaña.

En este marco, quien puso en duda la emblemática carrera en el trazado Ciudad de Rafaela (Santa Fe) fue nada menos que Fernando Miori, gerente general de la ACTC, tras la presentación de los calendarios de la Asociación. La pista fue inaugurada en 1953 y este certamen se presenta allí desde dicho año. En plena entrevista con el portal especializado Campeones, el directivo dejó en claro la firmeza en su postura: aquellos circuitos que no estén al ciento por ciento en todo sentido, no formarán parte de la grilla del torneo que se viene. Y uno de los más cuestionados en este aspecto es justamente el Óvalo.

Alerta en el TC por el autódromo de Rafaela para el 2025: "Necesita obras"

Miori fue lapidario acerca de esta cuestión y dejó en claro que "Rafaela necesita obras", por lo que recordó: "Desde hace un tiempo se las venimos pidiendo... Estamos a la espera de una evolución". Incluso, el dirigente fue más allá y advirtió que "es posible que, en el caso de que no cumpla con las necesidades de la categoría, no esté en el calendario del 2025". "Ojalá que no pase, porque es un clásico del TC", deseó igualmente sobre el final de la charla.

Esta situación llama la atención porque se trata de una de las ciudades con mayor poderío económico de Santa Fe, con la posibilidad de conseguir aportes externos a corto plazo que no existen en otras partes de la Argentina. De hecho, "La Perla del Oeste" organizó en junio del 2024 La Carrera de los 100 Millones, con el triunfo de Esteban "Tubo" Gini con el Toyota.

El plan del TC para Córdoba y Buenos Aires en 2025

Con relación a la habitual competición en "La Docta", Miori pronosticó que "lo novedoso del calendario 2025 sería el regreso a Alta Gracia. Siguen trabajando en el autódromo. Aún no hay fecha, pero sería de la cuarta o quinta prueba en adelante". Por último, descartó la presencia por duplicado del Turismo Carretera en la Capital Federal: "No creo que en 2025 corramos dos veces en Buenos Aires, al menos hoy no lo pensamos junto al Gobierno de la Ciudad. Sí una, y quizás como cierre de la Etapa Regular".

El "Tubo" Gini ganó en la vuelta del TC a Rafaela en 2024

Esteban "Tubo" Gini se quedó con la victoria en una carrera apasionante del TC en el autodrómo Ciudad de Rafaela. El piloto de Toyota se impuso en una prueba que parecía que quedaba del lado de Chevrolet, ya que lideraba con Christian Ledesma y Diego Ciantini. Sin embargo, el inesperado despiste del campeón de la edición 2007 a poco del desenlace le dejó el camino servido al oriundo de Quilmes, que superó a los dos rivales del "Chivo" en la misma maniobra.

Aunque la final se detuvo varias veces por seguridad para el ingreso del Pace Car, en las últimas vueltas llegó lo mejor del domingo 16 de junio de 2024 en el Día del Padre. De esta manera, el corredor bonaerense quedó en la historia por dos motivos: fue su primer triunfo en el Turismo Carretera y apenas el segundo de Toyota, que comenzó a participar en octubre de 2021 en la categoría más popular del automovilismo argentino.