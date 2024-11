Gago sorprendió sobre el posible primer refuerzo de Boca para 2025: "Hablamos"

Fernando Gago fue contundente en Boca sobre el posible primer refuerzo que se rumoreó para 2025.

Mientras en Boca Juniors el objetivo principal está puesto en obtener un pasaje a la Copa Libertadores, el mercado de pases apareció en escena en las últimas horas con un jugador inesperado. Ante eso, el entrenador, Fernando Gago, rompió el silencio sobre la posibilidad de que llegue Leonardo "Colo" Gil sea el primer refuerzo en 2025 y no dudó en aclarar su postura.

El pasado lunes 18 de noviembre del 2024, Gil, que quedará en libertad de acción en diciembre próximo en Colo Colo de Chile, sorprendió con su revelación en diálogo con Radio La Red (AM 910): “Desde Boca se comunicaron con mi representante, un integrante del Consejo averiguó por mí. Tengo muchas ganas de jugar en Boca, sería muy lindo, soy hincha”.

Pero parece que la expresión del volante, de 33 años, no cayó para nada bien en el "Xeneize" y Gago dejó en claro que no existen charlas para la llegada de Gil. "Es mentira, es mentira esa situación. Entiendo que se van a tirar un montón de nombres, va a haber muchas situaciones donde se digan que sí, que no, que viene, que no viene, que esto, que lo otro. Sé cómo es un mercado de pases", comenzó diciendo luego de la victoria 1 a 0 ante Unión de Santa Fe.

Tras negar la chance de que el exjugador de Rosario Central se sume al club a partir de enero, el entrenador sin embargo agregó que ya está pensando en opciones para incorporar. "Sí estoy empezando a hablar, tenemos charlas constantemente de posibles refuerzos, pero ni siquiera tengo una lista armada". Para finalizar, el DT, que obtuvo su tercera victoria al hilo en la Liga Profesional de Fútbol, detalló al respecto: "Hablamos de nombres, como de cualquier jugador, podemos hablar de Messi, podemos hablar de Di María, podemos hablar de cualquiera. Hablar se habla constantemente. La decisión final y la lista, yo no la presenté. Cuando la presenté ahí pueden hablar un poquito más”.

Los números del Colo Gil en el fútbol argentino