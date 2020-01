La campaña de los trolls de Cambiemos para atacar a Fabiola Yañez en redes

Luego de su llegada a Israel como parte de la visita protocolar del gabinete en la gira presidencial, la periodista y pareja de Alberto Fernández, Fabiola Yañez fue convertida en el blanco de miles de trolls de Cambiemos. Los usuarios falsos utilizaron una de las metodologías machistas más conocidas para intentar criticarla: cuestionar su look y compararla con otra mujer, en este caso, con la exprimera dama, Juliana Awada.

En Twitter la acusaron de no estar vestida adecuadamente, de ser "grasa", de no tener "clase" o no parecer una mujer de élite.

Por contraste, aseguraron que la esposa de Mauricio Macri sería supuestamente más "elegante".

En ese contexto, Yañez fue rápidamente convertida en tendencia en Twitter con miles de comentarios superficiales y despectivos.

Pero como respuesta, muchos resaltaron que la compañera del actual presidente no tiene denuncias por trabajo esclavo ni talleres clandestinos, en clara referencia al caso en el que estuvo involucrada Awada, quien es diseñadora de moda y empresaria del rubro textil.

Encontra las 200 diferencias pic.twitter.com/aqqLUj3psG — SoyGraceOK 🌱🌱🌱🌱 (@SoyGraceOK1) January 22, 2020

Están en los talleres clandestinos de Awada y son más que 200, seguro. — Werónika - no me rompan los ovarios (@iamweronika) January 22, 2020

Para empezar el nombre.. Fabiola.. parece un fiambre barato.. dame 200 de Fabiola y queso — Ale Jandro (@Alecai_86) January 22, 2020

Le gana la Fabiola x las iniciales en la cartera! Chiquerrima la grasa! pic.twitter.com/wMBpyt6PmH — Mabymei (@Mabymein) January 22, 2020

ni siquiera bajo un par de tonos el rubio! es un hija de p jajajajj! — Moni (@monicaplaut) January 22, 2020

Hacer negocio del trabajo esclavo. — Ignacio (@nacho_me) January 22, 2020

Primera y más importante:

Fabiola no está denunciada por trabajo esclavo y la muerte de niños como Juliana.

Fin — La Tonta de la Buena Memoria (@nayamanzano) January 22, 2020

Una está denunciada por tener talleres clandestinos, y la otra NO. — Gerardo Taylor (@VictOcampo) January 22, 2020

Una es un florero al que el marido calla a codazos pic.twitter.com/Z1qvsEfEt3 — Homeless Sensible 💚 (@Fachodetormenta) January 22, 2020