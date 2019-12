La Cámara de Diputados busca sancionar el proyecto de ley de Emergencia Pública

El Gobierno logró la firma del dictamen de mayoría favorable al proyecto de "Solidaridad Social y Reactivación Productiva" que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández y este jueves concentrará los esfuerzos en reunir quórum para iniciar la sesión especial en el recinto, donde buscará encaminar la media sanción.

Tras un debate que se desarrolló desde la mañana del miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, el oficialismo logró juntar 44 firmas, mientras que Juntos por el Cambio cosechó 35 rechazos.

La sesión comienza a las 15:00, pero antes se desarrollará una sesión especial separada para la jura de cerca de una veintena de diputados que reemplazarán a legisladores que asumirán cargos en otras áreas del Estado.

Fue luego de una negociación que gestionó Juntos por el Cambio, que ya había decidido no dar quórum para el proyecto de emergencia pero no quería recibir acusaciones de presunta actitud "antidemocrática" por no permitir que juren los nuevos diputados.

A sabiendas de que el proyecto "ómnibus" estaba generando fuerte resistencia en la oposición, y que el oficialismo tenía un número muy ajustado para ir al recinto, con el riesgo de que se cayera la sesión, el Gobierno dio luz verde por la mañana para eliminar el artículo 85 que apuntaba a reorganizar la estructura del Estado.

El gesto cayó bien en la oposición pero no alcanzó para torcer la voluntad de Juntos por el Cambio, que la noche anterior ya había definido la estrategia de atentar contra el debate maduro en la Cámara Baja.

En cambio, sí acompañó el dictamen con disidencias el interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que se descuenta que este jueves bajarán al recinto para colaborar para el inicio de la sesión.