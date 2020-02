La Anses analiza pagar otro bono a jubilados y beneficiarios de AUH antes de junio

El secretario General de la Anses, Santiago Fraschina, adelantó que analizan pagar un bono en el mes de junio y sostuvo que trabajan junto a ministerios para elaborar una fórmula de movilidad jubilatoria. Acerca del incremento anunciado por el presidente sostuvo que es una "muy buena medida" en medio de la crisis y recordó que se congelaron tarifas y se entregarán medicamentos gratuitos, decisiones que refuerzan el poder adquisitivo.

“Se está analizando si se da otro bono antes de junio, es una posibilidad de acuerdo a como vengamos con los recursos, pero lo más importante es discutir la nueva fórmula”, sostuvo en declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio. En diciembre se había realizado un pago de $2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

El economista también analizó el aumento para trabajadores pasivos anunciado el viernes: “Esto no es un ajuste, es una redistribución del gasto previsional” y “El 75% de las jubilaciones y pensiones van a recibir un aumento mayor a la fórmula de Macri. Y en el conjunto de prestaciones que da Anses es el 86,8%”.

En ese sentido, Fraschina remarcó: “Esto es racional desde el punto de vista económico y la única forma de generar crecimiento económico es consumo”, “Hay sectores que si se aumenta el ingreso eso va directo al consumo, como las jubilaciones mínimas y la asignación universal por hijo”, “Hay también un ingreso indirecto, como los medicamentos gratis” y “Otro ingreso indirecto es que en Anses, por 3 meses, los que estaban endeudados no van a pagar la cuota y se les baja la tasa de interés”.

Asimismo, aseveró: “Hay medidas como los congelamiento de combustible, medicamentos, transporte, que también es ingreso indirecto para los jubilados y pensionados”, “El macrismo quería instalar que el sistema previsional no era viable para luego privatizarlo” y “Los sistemas previsionales no quiebran en ningún país del mundo. O lo financiás o no lo financiás”.

Además, Fraschina subrayó: “Si no llegamos con una nueva fórmula para mitad de año el Presidente puede determinar nuevamente por decreto otro aumento, pero estamos trabajando en la fórmula”, “Entre los jubilados hay una desigualdad muy alta, aún si no se toman en cuenta las jubilaciones de privilegio, y eso no sucede en otros países”, “Lo más importante es tener una nueva fórmula, eso es la prioridad para ANSES” y “Estamos analizando llevar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a la mínima y terminar con los jubilados de primera y de segunda que dejó el macrismo”.