La anécdota que contó Hugo Basilotta sobre Cristina y Néstor Kirchner con el alfajor Guaymallén

El fenómeno del alfajor Guaymallén continúa generando anécdotas y en esta oportunidad le tocó a la política. El dueño de la empresa, Hugo Basilotta, contó una intimidad sobre los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner en relación a la golosina que es furor en las redes.

En diálogo con el programa Maldita Suerte en El Destape Radio, Basilotta contó su experiencia en la Casa Rosada junto con la ahora vicepresidenta en 2013: "Fuimos con el Chino Maidana después de la pelea con Floyd Mayweather y el famoso video de él comiendo un alfajor luego de la pelea. Cristina recordó que comían Guaymallén junto con Néstor cuando vivían en La Plata".

Al ser consultado por el funcionamiento de la empresa en tiempos de crisis, explicó que si la firma "sigue a la inflación", se aleja "del bolsillo de la gente". En ese sentido, aseguró: "Minimizamos las subas para que los coman todos".

"Le tengo mucha confianza al nuevo Gobierno. No me gusta que sea nuestro alfajor la cena y el almuerzo de mucha gente, no es normal para un país y eso me pone triste. Hay que tener confianza porque vamos a mejorar", expresó.