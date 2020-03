Kicillof remarcó que "no hay que elegir entre salud y economía"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, remarcó este domingo que el Gobierno está "construyendo el barco mientras" se navega y subrayó en relación a la pandemia de coronavirus que "no hay que elegir entre economía y salud" ya que "no es una cosa o la otra".

"Estamos construyendo el barco mientras navegamos. Lo que sí estamos conformes es en que implementamos la cuarentena antes de tiempo. Algunos países debieron hacerlo después intempestivamente", indicó el mandatario bonaerense en diálogo con Radio Rivadavia.

"Contrarreloj lo que estamos haciendo es tomar las medidas para mejorar las infraestructura de salud porque estaba en un estado de abandono", subrayó.

Respecto a la dicotomía entre economía y salud que plantea la pandemia, Kicillof insistió: "No hay que elegir entre la economía o la salud. No es una cosa o la otra. No es verdad que ante esto se puede reaccionar sin un efecto económico. Es imposible abstraerse económicamente".

En tanto, respecto al cumplimiento de la cuarentena, indicó que "siempre hay quienes cometen actos irresponsables o egoístas, pero la gran mayoría esta cumpliendo con la cuarentena".