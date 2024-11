Los Pericos cierran el 2024 con una mega fiesta en Vorterix: "Después de casi 40 años seguimos reinventándonos"

Los Pericos cierran el año con una mega fiesta en Vorterix.

Los Pericos están a punto de cerrar un año increíble con una mega fiesta en el Teatro Vorterix, un cierre de lujo para celebrar su exitosa gira de Big Yuyo. Tras haber recorrido escenarios de todo el continente y llenar estadios en Buenos Aires, Montevideo y varias ciudades de México, la banda de Juanchi Baleirón promete una noche memorable, donde se podrán disfrutar sus grandes éxitos a lo largo de casi cuatro décadas de carrera. Con un legado que los posiciona como una de las bandas más influyentes del reggae y rock latino, este evento será la ocasión ideal para despedir el 2024 a puro ritmo y buena vibra.

Con 38 años de trayectoria y más de 3.000 conciertos en su haber, Ariel Raiman y Juanchi Baleirón, dos de los pilares fundamentales de Los Pericos, dialogaron con El Destape sobre su cierre de año, la evolución de la banda a lo largo de cuatro décadas de carrera y sus proyectos para el 2025.

El 7 de diciembre van a hacer la Fiesta Perica en Vorterix. Después de tantos años de trayectoria, todavía pueden seguir haciendo esto, y con público nuevo todo el tiempo. ¿Cómo lo están viviendo?

- Juanchi Baleirón: Muy bien, porque además es el cierre de un gran año para nosotros. Estuvimos de gira por España, México, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Uruguay, Chile y también por el interior de Argentina. Participamos en varios festivales importantes como el Cosquín y el Baradero. La verdad, fue un año como tiene que ser, con mucha celebración. Este show será una fiesta; está planeado como tal. En el Teatro Vorterix no habrá butacas, así que será algo muy físico, con mucho canto, baile y saltos. Estamos con todas las ganas de cerrar el año a puro Pericos.

Después de casi 40 años de carrera, ¿cómo es armar el repertorio y seguir presentándose en festivales donde ya tocaron muchas veces?

- Ariel Raiman: aunque toquemos en los mismos festivales, siempre tratamos de renovar. Por más que algunas listas puedan parecer similares, siempre estamos modificando y sumando cosas nuevas. Constantemente pensamos en qué hacer para reinventarnos y mantener la propuesta fresca. Cada fecha nueva es un desafío en el que trabajamos, y creo que esa actitud positiva nos ha permitido mantener las ganas después de tantos años. Es un matrimonio musical de casi 40 años, y no hay secretos, solo la pasión por lo que hacemos.

Llevan 37 años ininterrumpidos de carrera. ¿Cómo logran mantenerse tan activos?

- Juanchi Baleirón: Lo importante es que no paramos nunca. Salvo por las vacaciones para estar con la familia y cuidar nuestra salud mental, siempre hemos estado en movimiento. Nos encanta salir de gira, tocar y mantenernos activos; eso nos da vida tanto a nosotros como a la banda. Cuando lleguemos a los 40 años, vamos a tirar la casa por la ventana y armar un gran quilombo para celebrarlo.

Sobre el reggae, hubo momentos en los que parecía más fuerte, con muchas bandas como Los Cafres, Nonpalidece, Gondwana. ¿Cómo ven la escena actual?

- Ariel Raiman: Es cierto que ya no está tan de moda como en su momento, cuando el reggae tenía mucha efervescencia. Sin embargo, eso ayudó a que se asiente y queden las bandas que realmente aman el género. Hoy, la escena está más enfocada en disfrutar del reggae y sus variantes, no como una moda, sino como algo que realmente se busca y se valora. Nos parece que eso está buenísimo.

Vivieron casi 40 años de banda, pasando por momentos buenos y malos. ¿Cómo recuerdan esos episodios tristes de la historia, como por ejemplo Cromañón (que se cumplen 20 años de la tragedia)?

- Juanchi Baleirón: Fue algo horrible, desolador. Al ver las imágenes, te invade la tristeza de lo que ocurrió: gente intentando salvarse, buscando a sus amigos, y tantos muertos. Es una cadena de responsabilidades que terminó diluyéndose, lamentablemente. Fue un episodio muy triste para todos, y aún hoy sigue siendo difícil de digerir. Lamentablemente tienen que pasar estas cosas para que cambien algunas otras. Es triste, pero nos queda ese recuerdo de los que lamentablemente murieron y la conciencia de que no hay que repetir más las cosas y que la seguridad ante todo.

- Ariel Raiman: Nosotros no tocamos en Cromañón pero si tocamos en esa época en lugares que estaban en la misma situación. De hecho tocamos en un lugar llamado Kheyvis que se incendió una semana después que nosotros tocamos... Y entrabas al lugar por la ventana, hemos tocado en montones de lugares, donde a veces decías "acá pasa algo y no salimos". También nos pasó como público, de hecho al poco tiempo yo fui a ver a Motorhead a Hangar y tuvimos que salir todos por unas bengalas que habían prendido... Y son cosas que que pasaban todo el tiempo, algún día iba a pasar algo así tremendo. Yo creo que el mayor culpable es la idiosincrasia argentina de creer que está todo bien, no importa, vamos para adelante. Después de Cromañón creo que hubo bastante conciencia de que realmente nos tenemos que cuidar todos porque podemos lastimarnos. No puede volver a pasar algo tan grave como lo de Cromañón. Yo me acuerdo de estar viendo en la tele y no poder creer lo que pasaba y decir "qué triste este año nuevo". Nosotros tenemos muchos fans, mucha gente conocida que estuvo ahí y fue horrible. Esperemos que no vuelva a pasar.

¿Cómo sigue la agenda de Los Pericos luego del Vorterix?

- Juanchi Baleirón: El año que viene también tenemos show de Pericos en el verano, estamos preparando nuevo material y otro proyecto más de canciones clásicas intervenidas por otros artistas y otros productores. Después tenemos un par de festivales y un par de shows importantes también en Capital que de a poquito vamos a ir comunicando, pero está muy activa la agenda para el 2025.

Dónde conseguir entradas para la Fiesta Perica en Vorterix

Después de su exitosa gira celebratoria de Big Yuyo, con shows sold out en Buenos Aires, Montevideo y varias ciudades de México, y luego de su última presentación en Buenos Aires en el Festival Vivimos Música, Los Pericos regresan a Capital Federal para despedir el año con una Gran Fiesta Perica el sábado 7 de diciembre en el Teatro Vorterix donde no faltarán los éxitos indiscutidos de su gran trayectoria: El Ritual de la Banana, Parate y Mira, Eu Vi Chegar, Casi Nunca Lo Ves, Waitin', Home Sweet Home, Sin Cadenas, Pupilas Lejanas y muchísimos más. Las entradas se encuentran disponibles a través de All Access.