Impacto total: Atlético Madrid quiere a Enzo Fernández para juntarlo con Julián Álvarez

Atlético de Madrid quiere a Enzo Fernández a préstamo para juntarlo con Julián Álvarez.

Un rumor que llega desde Europa sacude a la Selección Argentina y está vinculado con Atlético de Madrid. En las últimas horas, diversos portales españoles publicaron que el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone pretende un préstamo de Enzo Fernández, quien perdió el puesto y no tiene continuidad en Chelsea de Inglaterra. El nuevo estratega, el italiano Enzo Maresca, no lo tiene demasiado en cuenta por ahora.

Si bien la negociación no será sencilla, el gigante de la capital española hará el intento por el ex River Plate para juntarlo con su gran amigo Julián Álvarez en el plantel profesional. Por si fuese poco, el "Colchonero" ya cuenta con otros tres campeones del mundo: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa. La presencia albiceleste la completa, por ahora, el hijo del entrenador: Giuliano Simeone.

Atlético de Madrid presiona para quedarse con Enzo Fernández

De acuerdo con algunos portales españoles, el ex Benfica y Defensa y Justicia está en la órbita del "Aleti" para la segunda mitad de la temporada a partir de enero del 2025. Sin embargo, Chelsea no quiere cederlo ya que hace casi dos años le abonó 120 millones de euros al club portugués por su fichaje. El mediocampista de 23 años no pasa por su mejor momento en la entidad de Londes: perdió el lugar por sus últimos bajos rendimientos y tal vez desee cambiar de aire hasta por motivos familiares, ya que se acaba de separar de su esposa Valentina Cervantes, madre de sus hijos Olivia (4) y Benjamín (1).

En este contexto, el futuro de "Gardelito" en Inglaterra es incierto, aunque las posibilidades de que se marche a préstamo ahora mismo son muy bajas. El hecho de que el conjunto londinense no juegue la Champions League y el elenco rojiblanco sí participe de dicha competencia es otra puerta que se le abre al Atlético. Además, podría "arroparlo" mucho mejor por diferentes motivos: hay otros cinco compatriotas en la plantilla y hasta el propio DT. El idioma y el clima son otros factores que, si bien son extradeportivos y secundarios, también pueden llegar a incidir en la decisión del joven volante. Así y todo, lo más probable es que si se va de Chelsea sea recién en julio del 2025.

¿Cuánto vale Enzo Fernández hoy?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermakt, el precio del ex River en la actualidad equivale a los 75 millones de euros.

¿Hasta cuándo tiene contrato Enzo Fernández con Chelsea?

El vínculo del mediocampista con la institución británica se extiende hasta el 30 de junio del 2032.

Los números de Enzo Fernández en Chelsea