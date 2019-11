Kicillof contra Vidal: "Me preocupa que crea que la universidad es un gasto"

Axel Kicillof criticó duramente el discurso del oficialismo y se refirió a aquella penosa frase de María Eugenia Vidal sobre los pobres y la universidad. "Me preocupa que haya un proyecto vigente que crea que la universidad es un gasto", afirmó el gobernador electo.

La mandataria saliente había manifestado en 2018: "Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad". Esa frase despertó fuertes críticas del ámbito académico contra la gobernadora.

Hoy el nuevo gobernador de la Provincia de Buenos Aires dio una conferencia sobre los 70 años de la gratuidad de la universidad pública. Lo hizo desde la Universidad de José C. Paz.

"Alguien piensa que los pobres no acceden a la universidad publica. Acó puede ser una cuestión de desconocimiento, puede ser una cuestión de falta de cercanía, puede ser una cuestión de no haberlo entendido", dijo hoy Kicillof.

LA LAMENTABLE FRASE DE VIDAL EN 2018

"Lo que más preocupa de esas frases es que no es que piensan o creen que a la universidad no llegan los hijos de los trabajadores. No es que lo creen, no estan hablando de hechos, algunos están hablando de proyectos", afirmó en clara referencia al discurso de Cambiemos y de Vidal.

Y siguió el gobernador: "No es que creen que no vienen los hijos de trabajadores porque basta con mirar las estadísticas y sabemos que eso es mentira. Si alguien dice que los hijos de trabajadores no llegan a la universidad basta con un contrajemplo para refutarlo".

"A mi me preocupa algo peor: aquel que sabe que eso es verdad pero le gustaría tener una universidad de nuevo cerrada, elitista, para las minorías, para pocos, de nuevo solo para que el que tiene las condiciones económicas por la suerte de haber nacido en un lado o en otro", destacó.

Añadió Kicillof: "Me preocupa que ese proyecto esté vigente, que la universidad es un gasto, que el CONICET es un gasto, que hay que ajustarlo y que vaya a la universidad quien pueda pagarlo. Es una ideología, una forma de ver el mundo y un proyecto de país". Agregó: "Un país para pocos donde las oportunidades estén espantosamente distribuidas según indicadores económicos y sociales".

KICILLOF HOY