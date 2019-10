El basquetbolista de Brooklyn Nets Kevin Durant reveló que no terminará su carrera en la NBA y que su deseo es jugar en el F.C. Barcelona. Desde el club le respondieron con una hermosa camiseta.

El bicampeón con Golden State Warriors se prestó a una entrevista en el show de su colega Serge Ibaka, que se nacionalizó como español, y aseguró que le gustaría cerrar su etapa profesional en Europa y más precisamente en Barcelona.

It's only crazy dream until you do it!!! 😏#KDtoBarcelona 🔵🔴https://t.co/5MrOrcoCov