Julio Chávez le respondió a Moyano por su parecido con el Tigre Verón

Tras la polémica que surgió por la ficción de El Tigre Verón y las críticas que recibió del gremialista Hugo Moyano, el actor Julio Chávez salió a defender su personaje y negó cualquier parecido con el dirigente de Camioneros.

El dirigente gremial, al respecto, adelantó que por medio de su abogado le iniciará una demanda a la serie y al protagonista por utilizar la imagen del sindicalista.

En una entrevista con Reynaldo Sietecase, el actor manifestó: “Lo lamento enormemente, si la cuestión es herir o la susceptiblemente de cualquiera, ante todo disculpas, por supuesto. No es mi intención".



"Es un diálogo de dos espacios diferentes, yo dialogo desde el espacio del arte, de la ficción. Yo no soy quien para callar a nadie. Yo tengo una construcción, lo sostengo a muerte al Tigre Verón, pero como voy a meterme en la impresión de otro", indicó Chávez.

Asimismo, negó que exista una similitud entre el Tigre Verón y el dirigente de Camioneros: "No lo es, es el Tigre Verón. Lamento que el viaje se detenta ahí, el viaje es mucho más universal. El otro habla de acuerdo a lo que le pasa”.

“Si me hubieran llamado para hacer la vida de un sindicalista concreto hubiera dicho que no. Yo no hago ficciones ni que demanden ni que condenen ni que elijan un personaje. Y me he ocupado que no haya ningún tipo de guiño, pero cuento de un sindicalista", sentenció.