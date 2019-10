Jorge Rial reveló que América no quiere que trabaje junto a Luis Novaresio porque les temen

Jorge Rial y Luis Novaresio son dos de los periodistas más representativos de América y, sin embargo, jamás pudieron trabajar juntos. En una reciente entrevista, el conductor de Intrusos reveló que en el canal no lo permiten porque les "temen".

Durante una extensa charla en la que Rial se encargó de criticar duramente al gobierno de Mauricio Macri y a las medidas económicas que este tomó durante sus casi cuatro años de gestión, Novaresio le pidió a su invitado hacer un programa juntos algún día, pero este se negó argumentando contra los directivos del canal en el que trabaja desde hace casi veinte años.

“No quiere Juan Cruz (Avila, productor de América). En esta empresa a nosotros dos juntos me parecen que no nos quieren”, disparó el entrevistado, mientras que el rosarino indicó que no le parece que eso sea cierto. “Para mí no nos quieren, o no porque no nos quieran. Nos temen juntos”, afirmó Rial.

Novaresio no se dio por vencido y le solicitó: “Eso puede ser, pero aunque sea hagamos dos especiales de lo que sea el año que viene”.

“Hagamos un programa nocturno, extraño las elecciones. Yo siempre las cubría”, agregó el conductor de Intrusos, aunque rechazó de manera contundente la oferta de ir a la cobertura que hará Novaresio en América el domingo 27 de octubre junto con otros periodistas de la emisora.