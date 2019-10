Jorge Rial, lapidario: "Marcos Peña se crió en un balcón, no tiene calle"

El periodista Jorge Rial se refirió a la falta de tacto de Mauricio Macri y Marcos Peña para con el ciudadano común y recordó que: "Se crió en un balcón".

En diálogo con Luis Novaresio, el conductor de Intrusos aseguró: "Me parecería bien que Macri siga en la política y que aprenda más. Creo que fue demasiado rápido a la presidencia, para él. Cualquiera que ocupe un cargo público, antes tendría que pasar por la militancia. Dos años por lo menos, que sepan que es la gente, que se codeen con ellos".

Y agregó: "Marcos Peña salió de leerles las encuestas a Macri a ser su jefe de Gabinete, no tiene lógica. ¡Se crió en un balcón! No tiene calle. Este gobierno es insensible porque no saben lo que es la sensibilidad. No saben, su contacto era bajar el vidrio y darle dos mangos al malabarista".

"Son gente rara, no transmiten. ¡Ponen parlantes para cantar en las marchas! Repetía en todos los lados lo mismo. Si yo soy Macri y estoy ante esa multitud, cambio el discurso pero para eso...tenés que ser peronista", explicó sobre los actos del "Sí, se Puede".

Además, enfatizó: "Alberto es un tapado, no lo teníamos como candidato. Creció mucho frente a las cámaras es una incógnita, vamos a verlo en el poder. No hay que subestimarlo, no creo en un doble comando.

Ahí niega que Alberto pueda ser 'dominado' por CFK".