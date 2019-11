Jorge Rial fue operado y contó cuándo volverá a Intrusos

El periodista Jorge Rial reveló cuándo volverá a Intrusos por la pantalla de América TV, luego de su operación de urgencia de vesícula a la que fue sometido el viernes.

“Me dejaron internado hasta el sábado para hacer unos estudios complementarios. Salió todo bien, pero la operación fue de urgencia. La vesícula estaba en malas condiciones, por lo cual fue todo muy rápido y los médicos del Sanatorio Finochietto se portaron como unos fenómenos. Ahora me indicaron reposo por varios días y una dieta estricta”, aseguró a Teleshow.

“Romina es una leona y mis hijas también. El lunes me van a hacer otros estudios para ver cómo estoy. La dieta consiste en nada de grasas ni de fritos. Entre martes y miércoles me voy a reincorporar a Intrusos y volver al trabajo”, aseguró sobre el apoyo de sus hijas y su pareja.

Por último, Romina Pereiro señaló que Rial “es muy testarudo, y hasta que no se sintió así de mal no quería consultar, pero hoy no le quedó otra y por eso quedó internado para ser operado”. Y cerró: “La intervención duró aproximadamente 30 minutos, el procedimiento fue vía laparoscópica”.