Jorge Asís destrozó a Mauricio Macri por su gestión: "Me cuesta encontrar algo inteligente que haya hecho"

Mauricio Macri transita sus últimos días en la presidencia y el análisis de su gestión no deja definiciones alentadoras. A ese interrogante se enfrentó el periodista Jorge "Turco" Asís, quien no dudó en admitir que le "cuesta encontrar" algo inteligente en el gobierno de Cambiemos.

"Contame algo inteligente que haya hecho Macri en estos últimos cuatro años. Algo bueno, inteligente, que digas estuvo muy bien", pidió la conductora Viviana Canosa, en su habitual segmento "un whisky con el Turco y la Vivi".

El analista político no necesitó pensarlo mucho y aseguró: "Y me cuesta encontrarlo. Te soy sincero que me cuesta encontrarlo". Finalmente, tras la insistencia de la entrevistadora que aventuró la gestión del INDEC, Asís se animó a destacar: "Me parece que lo más inteligente que hizo es que después de la paliza feroz que recibió es atreverse a cambiar, a encarar una epopeya".