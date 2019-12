Jonatan Viale evitó una entrevista con Eze Guazzora y lanzó un descargo por su editorial contra el gobierno

El conductor de Radio La Red, Jonatan Viale evitó hacer una entrevista con el periodista Ezequiel Guazzora, quien fue a profundizar la editorial que realizó contra el gobierno de Alberto Fernández y en defensa de Mauricio Macri.

"Es que no quiero decir nada. Estoy cansado, la verdad que con el editorial no busqué que se genere ese lío. La verdad que no tengo ganas, que querés que te diga", se excusó Viale, visiblemente desahuciado.

"No quiero pelear", pidió el periodista que tenía en sus hombros a su hijo y que acababa de salir de la emisora Radio La Red.

"No tengo verdades absolutas. Me equivoco, vos te equivocás", se disculpó el periodista, quien afirmó que en otra ocasión daría la entrevista.