Jeremy Irons pidió perdón por sus polémicas declaraciones homofóbicas y sobre el movimiento feminista

Tras ser anunciado como presidente del jurado del Festival internacional de cine de Berlín, Jeremy Irons se encontró con una polémica inesperada cuando algunos de sus comentarios pasados sobre abuso sexual, matrimonio igualitario y aborto, reflotaron y lo obligaron a brindar explicaciones. En la conferencia de prensa de apertura del evento, se mostró firme y afirmó que quiere "enterrar para siempre" las controversias que habían levantado en el pasado su dichos. "Ya pedí disculpas en su momento", sentenció.

"Primero, apoyo con todo mi corazón los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres y que buscan terminar con el abuso sexual. Segundo, aplaudo la legislación para el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los lugares donde se consiguió. Espero que continúe expandiéndose. Tercero, creo que las mujeres tienen que tener derecho a realizarse un aborto si eso es lo que prefieren", puntualizó Jeremy Irons, en un claro objetivo por zanjar la polémica y seguir con el festival.

Irons fue muy criticado por sus controversiales posturas como, por ejemplo, cuando afirmó que el casamiento entre personas del mismo sexo podría servir para quitar el impuesto por herencia. "Me preocupa que esta discusión cambie lo que nosotros vemos como casamiento", afirmó en una entrevista con el Huffington Post en 2013. "En lo que respecta a los impuestos: ¿podría un padre casarse con su hijo? No es incesto, porque el incesto está para protegernos de la endogamia, pero los hombres no pueden tener descendencia entre sí", replicó.

Otro escándalo en el que se vio involucrado fue cuando tildó a los abusos que sufrieron centenares de mujeres menores de edad a manos del presentador televisivo de los '70 Jimmy Savile ( que según estimó Scotland Yard fueron 300 mujeres) como crímenes "inocuos". "¿Qué estaban haciendo esas mujeres ahí? En esa época había una cierta libertad sexual. Arruinar eso por algo relativamente inofensivo, es difícil", comentó durante una conferencia de prensa tras la emisión del documental Trashed, en el festival de cine de Sarajevo.

Para cerrar con sus puntos de vista duramente repudiados, el actor se manifestó en contra del aborto con estas palabras, para The Guardian, en 2016: "Gracias a dios que la iglesia lo prohíbe. Creo que las mujeres tienen derecho a tomar una decisión, pero también la iglesia tiene la razón en decir que es un pecado. Un pecado es algo que nos lastima, y los abortos lastiman a las mujeres, de manera física y mental".