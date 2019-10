Jaime Durán Barba aseguró que el resultado de las elecciones fue "positivo para Macri"

Jaime Durán Barba, el histórico arquitecto de campaña de Mauricio Macri, analizó la derrota del oficialismo en primera vuelta y aseguró que el presidente se garantizó "un lugar de liderazgo muy importante" en la "nueva política" argentina.

“Yo creo que el resultado de hoy fue muy positivo para Macri, muchos afirmaban hace un mes y medio que él había desaparecido del mapa, creo que incluso algunos dentro de Cambiemos pensaban eso y no. Es un tipo de análisis diverso, yo creo que hay personajes que en un momento determinado de la historia representan algo y cuando lo hacen no son ellos los más importantes sino que son significantes de conjuntos más amplios. Con ese análisis es con el que pensé que Cristina Fernández de Kirchner no había muerto, ni mucho menos, ella representa una forma de ver la Argentina y la política que está compartida por muchísima gente”, afirmó Durán Barba, en diálogo con Perfil.

Y continuó: “Yo creo que él ha conquistado particularmente los últimos meses y días después de las PASO un lugar de liderazgo muy importante, no recuerdo yo en la historia argentina y latinoamericana un dirigente que haya sido capaz de organizar 32 manifestaciones importantes en todos los sitios del país estando en un sitio muy adverso, cuando toda la gente pensaba que perdía. Binner no intentó hacer hace ocho años”.

También valoró las marchas del 'Sí, se puede': “No son manifestaciones propias de la política antigua, es la sofisticación de la política nueva. Se inició con una manifestación espontánea que fue en Casa Rosada y con esta metodología de escuchar a la gente dijimos ‘si la gente quiere hacer esto cómo ayudamos para que la gente lo haga’ y estas fueron las manifestaciones que fueron muy exitosas”.

En cuanto al desempeño del Frente de Todos, el asesor político expresó que creía que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sería la clave para cosechar votos y reconoció que subestimó a Alberto: “Me equivoqué, yo pensé que iba a sacar más votos ella, pero creo que Fernández fue un buen candidato que atrajo a los pedazos de peronismo que había que no se identificaban con el kirchnerismo y juntos hicieron una masa muy importante”. Asimismo, indicó que el presidente electo supo ocupar “el lugar humano que tuvo Macri en 2015”, dado que el actual mandatario “se perdió un poco en el palacio”.

“Rodríguez Larreta es un hombre peculiar, muy estudioso de las nuevas teorías de comunicación y demás que las aplica a rajatabla. Él se infundió con la gente, despachó en pizzerías, cafeterías… El tema central acá está en cuál es el discurso que nos interesa, el que pronuncian los líderes o el que entiende la gente. Por ejemplo, (el presidente de Chile, Sebastián) Piñera todo lo que dice es tirar nafta al fuego, no por lo que dice sino por la gente entiende lo que él dice. Viendo la política desde el otro lado te preocupás más de qué es lo que la gente entenderá si el líder dice esto y tratás de sintonizar con el lenguaje de la gente, que es lo que ha hecho Rodríguez Larreta”, manifestó.

Duran Barba consideró que la gobernadora bonaerense no hubiera ganado si hubiera decidido desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Vidal hubiera sido candidata asediada para sus adversarios para que explique la política económica de Macri y la hacían pedazos. Yo creo que María Eugenia es una dirigente muy valiosa, tengo una estrecha relación con ella, me gusta. Yo tenía la manía de promover dirigentes mujeres”.