Intratables: tenso cruce entre Plager y Losada por el Telar de la Abundancia

Débora Plager cruzó a la periodista Carolina Losada, quien integró el Telar de la Abundancia, perdió plata pero no consideró ser víctima de una estafa. Ante este discurso, la primera aseguró que "llamar a esto empoderamiento femenino atenta contara la inteligencia de las mujeres".

Según la lógica del Telar, por cada US$1300 aportados, debía cobrar US$12 mil pero, cuando vio que no podía, abandonó y, según informó Clarín, no se sintió estafada. Plager la cruzó en Intratables y resaltó: "Llamar a esto empoderamiento femenino atenta contra la inteligencia de las mujeres. Yo como mujer me siento avergonzada. Utilizar colorcitos y mandalas para hablar de espiritualidades, de la tierra, el aire y el fuego como si las mujeres fuéramos todas idiotas que solo nos pueden cautivar con palabras y colores lindos".

Losada le preguntó si para ella todas las mujeres que se metieron en el Telar son "idiotas" a lo que su colega le dijo que "sí, sí, sí". La periodista, compañera de Antonio Laje, no la dejó pasar: "Ah, bueno... divina, ¡me estás diciendo que soy idiota!".

Plager reafirmó su postura ante la intervención de Fabián Doman: "Para mí la descripción misma del sistema, el modo de captación, es atentar contra la inteligencia femenina". Por eso, Losada le preguntó cuál es el mejor modo para captar a las personas. "¿Vos te pensás que veo un colorcito rosa y me siento más femenina? Me parece ofensivo lo que me estás diciendo", agregó.