Insólito momento: Mauricio Macri criticó a River en su cierre de campaña

A tres días de las elecciones presidenciales, el candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri cerró su campaña en Córdoba. Desde allí les habló a los militantes y contó una anécdota que incluía críticas a River Plate.

En medio de su discurso y a horas de la veda electoral, el presidente aprovechó sus últimos minutos de exposición para hablar de fútbol.

Fiel a su estilo, el dirigente que es de Boca, volvió a revivir la grieta futbolera y en su esfuerzo por parecer gracioso, contó una anécdota con el fin de denostar al equipo de Núñez.

"Hoy una (señora) de 102 años me mandó un videíto y me dijo: 'Mauricio, el domingo estoy. Ya arreglé para que me lleve mi hijo, no me voy a perder esta votación'", contó.

Y siguió: "Lo único malo que me dijo es que ya se había dado el gusto, porque era de River".

"Que ya se había dado el gusto pero que ahora quería que me eligieran presidente. Pero bueno, todo en la vida no se puede perfecto", finalizó.