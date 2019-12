Insólito: Hugo Moyano quiso justificar el mal momento de Independiente y comparó a River con López Rega

Hugo Moyano sorprendió a todos y comparó a River Plate con José López Rega. ¿En qué contexto hizo esta analogía entre el club de fútbol y aquel político? El presidente de Independiente sólo quiso hablar del mal momento futbolístico de su club, y allí fue cuando recordó una anécdota de aquellas épocas.

"Estamos pasando por un momento que no es el mejor porque hemos tenido algunos inconvenientes, pero hay muchos clubes que estuvieron como nosotros. No nos olvidemos de que River en su momento estuvo 18 años sin salir campeón y por eso le decían López Rega, porque estuvo 18 años atrás de Perón", sentenció Moyano, en diálogo con AM 1300.

A su vez, el máximo dirigente del 'Rojo' avisó que intentarán despegar en 2020 y sacó chapa por ser integrante del máximo ganador en la Copa Libertadores: "Las expectativas para el año que viene son las mejores porque Independiente es el Rey de Copas. Hace 36 años que ganamos la última Libertadores y no nos pudo alcanzar nadie. Vamos a andar bien, no tengo dudas".