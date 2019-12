Insólito hallazgo: Estados Unidos considera como socio comercial a la ficticia nación de Wakanda

El ingeniero de software Francis Tseng realizó un insólito hallazgo: el gobierno de los Estados Unidos considera a la nación ficticia Wakanda -Reino de la película de Marvel Black Panther- como socio comercial. El llamativo nombre fue descubierto por Francis mientras estaba buscando una lista con tarifas agrícolas, para una beca que estaba solicitando.

Ante la aparición del extraño nombre ficticio como socio comercial, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mandó a un portavoz que manifestó que el Reino de Wakanda había sido agregado por accidente durante una prueba de personal. En el universo de los superhéroes de Marvel, Wakanda es un país de África Oriental, donde reside Black Panther.

El rastreador de tarifas en línea del departamento alojó una lista detallada de los bienes que aparentemente comerciaban las dos naciones, incluidos patos, burros y vacas lecheras. El país fantástico fue eliminado de forma rápida luego de que los medios estadounidenses bromearan con el asunto, aventurando disparatadas ideas como que los países habían comenzado una guerra comercial. Wakanda apareció por primera vez en el cómic Fantastic Four en 1966, y reapareció cuando Black Panther se adaptó al cine.

Al respecto, Francis Tseng le dijo a la agencia de noticias Reuters que, cuando vio por primera vez a Wakanda en la lista, se sintió "muy confundido". "Yo pensé que recordaba mal el país de la película y lo confundí con otra cosa". Tras el error, el portavoz de la USDA remarcó: "La información de Wakanda debería haberse eliminado después de las pruebas y ahora se ha eliminado".

Esta no es la primera vez que un país ficticio adopta semejante realidad y esto ocasionó burlas de todo tipo, en especial de los medios de comunicación. Un periodista de Orlando preguntó: "Entonces, ¿tenemos o no tenemos libre comercio con Wakanda? ¿Dónde están las negociaciones con Agrabah?"

Wakanda is listed as a US free trade partner on the USDA website?? pic.twitter.com/xcq1OFTIPh