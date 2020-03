Indagaron al joven del Buquebus infectado con coronavirus

El joven de 22 años que, pese a haberse realizado estudios en Uruguay para ver si estaba infectado con coronavirus, se subió a un Buquebús y cruzó el Río de la Plata junto a otras 400 personas a bordo, fue indagado este martes por la justicia federal. Prestó declaración ante el juez Luis Rodríguez, vía videconferencia. Negó los hechos que se le adjudican, no contestó preguntas y aportó un escrito. Justamente hoy se confirmó en la Argentina que efectivamente había contraído el COVID-19.

Si bien la causa está bajo secreto de sumario, El Destape pudo saber que los investigadores analizan si, tal como surge de la prueba recolectada hasta el momento, el joven se hizo los estudios en el país vecino y volvió a la Argentina sin aguardar el resultado mientras las autoridades uruguayas lo intentaron contactar sin éxito para notificarle que había dado positivo. Es decir, que se subió al buque Juan Patricio a sabiendas de que podía estar infectado.

¿Qué sostiene el abogado del joven, Mariano Cúneo Libarona? Que su defendido se notificó cuando ya estaba embarcado. "Desconocía el diagnóstico al momento de abordar", aseguró el letrado, públicamente. Al ser consultado por este cronista, el abogado dijo que no iba a brindar ninguna declaración ni adelantar pasajes del escrito que presentó ante el juez.

En declaraciones televisivas a TN el lunes, Cúneo Libarona desarrolló las líneas generales de la defensa de su cliente. Dijo que el joven estaba estudiando en España por un programa de intercambio y que cuando explota la pandemia se va a Francia “porque era un caos”. De ahí, según el relato del abogado, intenta volver a la Argentina y lo hace vía Brasil y luego Uruguay. Entonces, la narración deja ciertos baches. Porque según el representante legal, en el país oriental “está perfecto” pero “por precaución se hace el estudio y se vuelve”. Es decir, no espera el resultado. “En Uruguay no había cuarentena obligatoria. Él no tenía síntomas”, señaló Cuneo Libarona. Luego cuenta lo que es su principal coartada: que se entera de que dio positivo en el buquebus. “Concomitantemente -relató el letrado-, desde Uruguay informan a la Argentina sobre esta situación”. El joven “había pasado los controles sin problemas”, dijo su defensor. Y agregó que se presentó espontáneamente al comandante del barco cuando se anotició del positivo. “Ahí avisó y lo aislaron. Punto, eso fue todo”, cerró. Un interrogante se hace inevitable: ¿por qué no esperó a tener a el resultado en el país vecino? Para su abogado, “jamás sospechó de que podía tener este virus. Le tomaron la fiebre y no tenía. ¿Qué norma violó si no estaba en la Argentina? Hizo todo bien”, indicó el letrado.

Otro punto a esclarecer en la causa es si el joven (cuyo nombre, a pesar de que se difundió, no lo haremos público para respetar la normativa vigente por lo que lo llamaremos LS) quebró la cuarentena en Uruguay ya que provenía de Europa. Eso aún no está del todo claro.

Respecto a ese punto, un comunicado de Buquebus sobre los sucesos del 19 de marzo sembró dudas sobre el relato de LS. Es que desde la empresa informaron aquel día que “debido a la presencia de un pasajero diagnosticado con Covid-19 que evadió la cuarentena en Uruguay, se está realizando a bordo del buque Juan Patricio una exhaustiva desinfección de acuerdo a los protocolos sanitarios”. El documento se refiere a la evasión del aislamiento por parte del pasajero en cuestión.

En este contexto, fuentes judiciales explicaron a este medio que no se indagó a LS, que ahora está internado en el sanatorio Agote, por un artículo en especial del Código Penal sino por el hecho en sí que se está investigando. La aclaración no es azarosa. En uno de los delitos previstos en el Código Penal contra la salud pública, que surge del artículo 202, se reprime con "reclusión o prisión de tres a quince años" al que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas". Para Cuneo Libarona imputar al joven con esa figura es un despropósito.

Rodríguez no encuadró el hecho aún en ningún artículo específico del código, indicaron desde tribunales, ya que no resolvió la situación del imputado. Esto sucederá si avanza con el procesamiento del acusado, algo que deberá definir en los próximos días.