Hernán Lacunza, sobre el cepo al dólar: "Este no es un país normal"

El ministro de Hacienda y Finanzas, Hernán Lacunza, salió a defender la sorpresiva decisión que tomó el Gobierno nacional y que implica la vuelta al cepo cambiario. El funcionario, que asumió hace dos semanas, retrucó que las restricciones para la compra de dólares "no son medidas para un país normal" ya que Argentina "no es un país normal".

El funcionario estuvo en el programa de Jorge Lanata en Canal Trece, PPT, y allí enfatizó que el DNU publicado insólitamente un domingo en el Boletín Oficial no es una decisión "para un país normal", ya que este "no es un país normal en muchas cosas". Asimismo, recalcó que "no hay riesgo de un corralito" porque "están los recursos" para hacer frente a la demanda de fondos en el sistema financiero.

Respecto a si los anuncios habían sido muy duros o no, Lacunza justificó: "Preferimos pecar de exagerados que de escasos. Es una medida preventiva".

Luego, volvió a utilizar la metáfora del barco para graficar la situación económica que vive el país: "La Argentina parece un círculo donde cada tanto volvemos al mismo puerto. Se trabajó mucho en la sala de máquinas, algo en los camarotes, (pero) nos falto el salón comedor". "El desafío es, gane quien gane, estacionar el barco en el muelle el 10 de diciembre, no antes".

"No creo que haya una corrida sobre el dólar esta semana", agregó.