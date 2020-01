Héctor Polino: "Macri no hizo cumplir las normas vigentes de control de precios"

Héctor Polino, titular de la asociación Consumidores Libres, criticó a la gestión de Mauricio Macri por no cumplir con el control de precios a los grandes grupos económicos y aseguró que, con el gobierno de Alberto Fernández, la inflación irá en baja.

"La inflación va a ir bajando paulatinamente. A nosotros nos dio un revelamiento de precios en diciembre un 4.11% de aumento y terminamos el año con un 63.35% de aumento en los precios de la canasta básica", aseguró, en diálogo con Get Back, programa que se emite por El Destape Radio.

Además, afirmó que "el gobierno de Mauricio Macri no hizo cumplir las normas vigentes de control de precios, no me refiero al almacén o comercio de barrio sino a los grandes grupos económicos que son formadores de precios".

“Indudablemente el país está en una situación complicada de la economía”, sostuvo, aunque destacó que con la llegada del "nuevo gobierno se generan buenas expectativas".

Por último, Polino advirtió que “este problema de países no se resuelve de la noche a la mañana” pero que "las medidas del gobierno como el congelamiento por seis meses de las tarifas de energía y gas son medidas positivas".