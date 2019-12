Gustavo Sylvestre destrozó a los peridistas que iban a lo de Mirtha Legrand a pedir que cierren C5N

El periodista Gustavo Sylvestre apuntó contra los colegas que se sentaron en la mesa de Mirtha Legrand para pedir el cierre de C5N, y aseguró que dentro del Grupo Indalo debieron hacer un fuerte trabajo entre compañeros para mantener el medio de comunicación abierto, aún con sus dueños encarcelados por el gobierno anterior.

Después de destacar "el nivel de agradecimiento de la gente" por el trabajo que hicieron en el multimedio en estos cuatro años, el periodista confesó que no fueron tiempos fáciles ya que, además de "la persecución por parte del Gobierno de (Mauricio) Macri, que metieron presos a los dueños del canal (Cristóbal López y Fabián De Sousa)", vivieron "una avanzada psicológica" contra los trabajadores.

Por eso, destacó "la resistencia de los laburantes", el ponerse "codo a codo" porque "muchos quisieron bajar los brazos" en plena lucha. En ese contexto, aseguró en Right Now, muchos debieron advertirle a sus compañeros que "si el canal cierra un día, no lo abren más".

En esa lucha, hubo personas y trabajadores de los medios de comunicación que pidieron el cierre del canal: "Mientras otros colegas con una hijaputez pocas veces vista iban a los programas de la señora de los almuerzos y decían: 'Ese canal C5N que lo cierren y en algunas radios lideres decían cierren, nunca se vio colegas que estaban pidiendo que cierren una fuente de laburo', nunca se vio. Colegas que estaban pidiendo que cierren una fuente de laburo".

De Sousa, incluso, realizó una denuncia por asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes de funcionario público, abuso de autoridad y peculado y remarcó que el despido de Roberto Navarro de la señal de noticias fue por presiones del presidente Mauricio Macri.

“Se nos hizo saber que los medios de comunicación debían dar señales concretas en favor del gobierno nacional y cesar cualquier crítica respecto de la gestión de Mauricio Macri. Como una de las primeras medidas se nos impuso la obligación de desvincular al periodista Roberto Navarro”, remarcó De Sousa en la denuncia.

Navarro (con su ciclo de los domingos “Economía Política” y luego durante la semana con “El Destape”) lideraba el rating de programas periodísticos en canales de noticias, con números equivalentes y superiores a señales de aire tradicionales.