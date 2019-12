Grave denuncia de Juan Pablo Varsky a TyC Sports: los acusó de ladrones

Juan Pablo Varsky lanzó una grave denuncia dirigida al canal TyC Sports. El periodista deportivo protagonizó una entrevista con el canal de YouTube 'Doble Mérito' y expuso los motivos que lo llevaron a llevar adelante semejante acusación: "Ellos nos afanaban cosas a nosotros, que conseguíamos y nos costaba un huevo".

De hecho, es por esta razón que Varsky confirmó que nunca trabajaría en esta señal televisiva. "No es personal, pero jamás trabajaría en TyC Sports. Viene de larga data. Alguien dirá: 'es rencoroso'. Pero no, algo me queda", enfatizó Juan Pablo, quien trabajaba en TN en el 1993 y al año siguiente comenzó a sufrir el hurto de material por parte del canal que recién se estaba iniciando.

"Veíamos como el material que conseguíamos nosotros ellos lo pasaban tapando el logo. Eso me generó furia", enfatizó quien es uno de los periodistas más reconocidos dentro del ambiente del deporte.