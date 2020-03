Graciela Alfano contó por qué los famosos son más propicios al contagio del coronavirus

La mediática Graciela Alfano reveló que en 2012 escribió en las redes sociales acerca del coronavirus porque está informada y lee acerca de temas científicos que no están en la agenda mediática. Además manifestó que los famosos son más propensos a los contagios, porque los fans quieren saludarlos.

“Confirman casos de nuevo y mortal virus (coronavirus) relacionado con SARS en Medio Oriente. Es de la familia de los que causan resfríos”, había escrito en 2012 Alfano por medio de la red social Twitter.

"Lo hice para informar como cuando posteo sobre temas filosóficos, para ayudar a la gente a vivir mejor. Ahora también subí posteos a mis historias de Instagram​ sobre el tema de coronavirus con un médico que cuenta cómo está la ciudad de Milán. Muchos se sorprenden por mi tweet de 2012, pero leí en la red social que una universidad de Santa Fe lo investiga hace siete años ya", comentó Alfano al portal Ciudad.com.

La vedette manifestó que no es "adivina" y lanzó una advertencia: "Esto no es joda. Si te fuiste de viaje, tenés que hacer la cuarentena por vos y por los demás porque podés ser un paciente asintomático, pero contagiás igual. Es un tema de salud pública. ¡Ahora no hay que pensar en el negocio, sino en contener la pandemia!".

Según la Organización Mundial de la Salud, el brote de la enfermedad ya es pandemia . Al momento, el virus infectó a más de 125.000 personas en todo el mundo y provocó la muerte de cerca de 4600. Por ello, varios países decidieron cerrar o limitar sus fronteras para contener el contagio.

"Yo intento quedarme en casa lo mayor posible y no saludo más a nadie. Quizá, incluso, estoy enferma yo y los puedo contagiar. Mirá lo que pasó con Tom Hanks. Cuando sos famoso, la gente se te acerca mucho a saludarte y es un problema. No hay que entrar en pánico, hay que entrar en conciencia. Lavarse las manos, no tocarse la cara, tomar líquidos calientes, y si tenés tos, usar barbijos para no contagiar y contener. También tomar mucha vitamina C para reforzar el sistema inmunológico", sostuvo Alfano.