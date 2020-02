Graciana Peñafort: “Para la prisión de Boudou le pagaron con un hotel a Vandenbroele”

Se comprobó que el Sistema de Protección de Testigos le otorgó un millón y medio de pesos a Alejandro Vandenbroele a cambio de su testimonio contra Amado Boudou y con ese dinero éste se puso un hotel boutique en Mendoza.

En ese sentido, la abogada de Boudou, Graciana Peñafort, aseguró: “No puedo creer que le pusieran un hotel a Vandenbroele. Para el macrismo la libertad de alguien costó un palo quinientos. Cuando fue el juicio a Boudou pedíamos los papeles de lo que decía Vandenbroele y se negaban”.

En declaraciones a El Destape Radio, la letrada remarcó: “Ahora entendemos por qué no nos quisieron dar el legajo de Vandenbroele". “Vamos a tomar lo que publicaron y pedir que envían la documentación de Vandenbroele desde el Ministerio de Justicia. Ha quedado demostrado que el sistema de arrepentidos fue creado por el macrismo para perseguir opositores”.

Asimismo, Peñafort subrayó: “En el caso de Boudou, los jueces no tenían prueba. Tenían el libro de Alconada Mon, que no era prueba, y nada más. El que aportó pruebas contra Boudou, que no pudo acompañar de documentación, fue Vandenbroele y en base a eso lo condenaron”.

“Vandenbroele era crucial porque fue el testigo que puso a Boudou en la escena del crimen. Sabíamos que había algo raro con Vandenbroele y ahora vemos que para la prisión de Boudou le pagaron con un hotel”, resaltó. “Dictaron condenas con estos testigos comprados. Amado Boudou está preso por testigos como estos”, agregó.