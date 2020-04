Graciana Peñafort destrozó al procurador Eduardo Casal por ir en contra del pedido de Cristina Kirchner

Eduardo Casal, procurador interino que dejó la gestión de Mauricio Macri, dictaminó que el máximo tribunal no debe intervenir respecto a si el Congreso puede funcionar por tele conferencia.

En este sentido, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, aseguró que "Casal es el escudo de protección que dejó Macri para proteger a Stornelli y ahora para que 11.000 personas no paguen el impuesto a las grandes fortunas". En diálogo con El Destape Radio, la abogada admitió: “A nadie le sorprendió la decisión del interino Casal de rechazar que la Corte intervenga para que el Congreso sesione virtualmente".

"Casal dijo que no hay caso y hay pocos casos donde haya tanto caso como este", sostuvo Peñafort y afirmó que la Corte es quien tiene que definir que el Congreso pueda sesionar de manera virtual.

"¿Por qué Casal dice que no? Porque si esta sesión virtual no está legitimada el impuesto a las grandes fortunas puede ser impugnado judicialmente", se preguntó la abogada y dijo que "hacer una sesión virtual tiene enormes beneficios porque hacerla presencial tiene enormes riesgos".

"Quieren que traigamos personas desde lugares que no hay casos al lugar donde más casos de coronavirus hay y que luego vuelva. Eso están pidiendo", sostuvo Peñafort y afirmó que "es absurdo que pidan que el Congreso sesione de manera presencial". En este sentido, dijo que "si la Corte dice que no habrá mucho riesgo de hacer una sesión presencial y si alguien se contagia ellos deberán responder".

Además, Peñafort manifestó: “Me pregunto hasta qué punto es un problema para el interino Casal que se pueda sesionar de manera virtual y que se avance en con el pliego de Rafecas para su cargo". Luego, agregó: "Me pregunto si la defensa de Casal de las grandes fortunas no tiene además la preocupación porque no se trate el pliego de Rafecas para procurador".

"La Corte tiene un superpoder que es resolver de acuerdo a la interpretación constitucional", expresó Peñafort y se justificó diciendo que "el ejemplo histórico es el amparo, que no existía por ley y la Corte le dio lugar. Y los procuradores votaron en contra".