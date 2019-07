Grabois: “Si repartir colchones, comida y frazadas es delito, estamos fritos"

El coordinador del Movimiento Patria Grande, Juan Grabois, señaló: “Lo que dijo Pelloni sobre La Cámpora es una falta ética de utilizar su referencia moral por una lucha justa para hacer una difamación criminal”. El dirigente, afirmó que tiene “diferencias con la Cámpora” pero insistió en que “imaginen si alguien como Perez Esquivel dijera que Franja Morada son unos narcotraficantes. ¿Cómo nos tratarían los medios? Es grave lo de Pelloni, y encima lo levantan todos los portales”.

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el referente de la CTEP afirmó que “detuvieron 2 personas en situación de calle”, indicó que “dijeron que un policía se fracturó y me dijeron que lo vaya a ver al hospital Churruca; fui y no estaba”. A la vez que advirtió que “si repartir colchones, comida y frazadas es delito en Argentina estamos fritos. No estábamos ni cortando un carril”. Del mismo modo, planteó: “Nunca promovimos la violencia, pero no vamos a dejar de protestar”.

“Un montón de gente de sectores vulnerables confió en Macri como alternativa. En 2015 Argentina estaba muchísimo mejor que ahora pero no era Disney y había cierto agotamiento”, concluyó.