Fuerte acusación de una mujer contra el doctor Claudio Zin

Una fuerte denuncia se conoció en las últimos días sobre uno de los médicos más conocidos de la televisión. La médica Mariana Lestelle acusó de "acoso" al doctor Claudio Zin.

En una catarata de mensajes en Twitter, Lestelle acusó al mediático doctor que, actualmente, está en el programa de Eduardo Feinmann en la señal A24. La doctora escribió: "'yo cuento la historia' dice Zin, contá la historia de cuando me invitaste a tu oficina".

Además, agregó: "yo, naif,fui a la oficina, un sillón contra una pared más grande, otro sillón aparte, me siento, el emérito, ja, no se sentó en el otro sillón, se sentó en el mismo que yo, a 10 cm". Finalmente sostuvo: "intento explicarme que en el medio, necesitaba padrinazgo. Yo tuve la suerte de tener padres de avanzada, y mido 1.74, con tacos, más, Le agradecí su intención al Dr. ZIN y le dije que yo tenía padre y hermano, y que no necesitaba padrino"

Los tuits

cometi muchisimos errores, la culpa médica, que a todo le decis que si. HOy lo puedo ver en perspectiva — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) April 3, 2020