Fuego amigo: la liquidación de dólares del sector agropecuario fue la más baja en cinco años

En un momento clave para el sostén del equilibrio cambiario de cara a las elecciones, la liquidación de dólares del sector agropecuario fue la más baja en cinco años. El dato corresponde al balance del primer semestre del año..

Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que cuentan por el 41% de las exportaciones argentinas, entre enero y junio de este año se liquidaron U$S 10.718 millones, por debajo de los U$S 11.568 millones de 2018. La cifra también fue inferior que en 2015, cuando se informaron U$S 10.942 millones en ingresos por parte del sector.

Además, CIARA-CEC sostuvo que en junio las empresas del sector liquidaron U$S 2.218 millones, por debajo de los U$S 2.395 millones de mayo. Desde una perspectiva interanual, frente al mismo mes del año pasado, las diferencias fueron incluso más grandes, ya que en junio de 2018 el ingreso fue de U$S 3.833 millones.

La falta de acompañamiento de uno de los sectores más favorecidos por Cambiemos se dio un momento incómodo. El Banco Central viene de informar una fuga de capitales de U$S 2.496 millones y la formación de activos en el exterior de los sectores privados no financieros, que superaron los U$S 8.049 millones. A esta sangría hay que sumarle la venta diaria de U$S 60 millones, una directiva tomada por el ente rector desde hace meses.