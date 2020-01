Lisandro López, jugador y referente de Racing Club, estalló de furia en Fox Sports y habló sobre las desventajas que tienen los "clubes ordenados" respecto al resto. ¿Qué quiso explicar? Que hay equipos que contratan mucha cantidad de jugadores y no pagan sus contratos, generando pasivos extraordinarios.

Envalentonado por la salida de su excompañero Alejandro Donatti, quien se fue a San Lorenzo, 'Licha' sentenció: "Yo no entendí su salida. Pero en el fútbol argentino pasa algo que no puedo explicarme: hay clubes que deben muchísima plata, fortunas, tienen pasivos de 500 millones y son los clubes que más contratan. No lo entiendo".

"LOS CLUBES QUE DEBEN FORTUNAS SON LOS QUE MÁS CONTRATAN"#90MinutosFOX Lisandro López, capitán de Racing Club pic.twitter.com/DcnaS6qYQQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 22, 2020

"Si vos tenés el club ordenado, al día, decís no puedo contratar porque no voy a poder pagar. Ese club arranca en desventaja con el que trae y trae y trae. No hay sanción para ese club que contrata y contrata y no paga. Si no es ‘peleamos el descenso’, contratemos y después vemos. ¿Peleamos el campeonato? Traé, traé y después vemos cómo pagamos. Siempre estamos viendo cómo sacar ventajas. Me parece una injusticia para los clubes ordenados”, cerró López.