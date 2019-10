Florencio Randazzo hizo autocrítica y reconoció que se equivocó en las elecciones 2017

Florencio Randazzo rompió el silencio tras casi dos años completos, cuando recibió los duros resultados de la elección legislativa en la que participó como primer candidato a senador nacional, lejos del espacio Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner, y realizó una autocrítica al afirmar que estaba "equivocado".

"Siempre fui muy fuerte en mis convicciones y mis ideas, siempre milité en el mismo espacio y decidí, después del 2017, cuando no fui acompañado como yo esperaba, dar un paso al costado, entendiendo que el equivocado era yo. Ahora fui convocado para acompañar esta etapa y acepté y lo hago convencido que estoy aportando un granito de arena para que la Argentina cambie definitivamente", aseguró el ex ministro, en diálogo con La Razón de Chivilcoy.

El exministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner amplió su argumento: "Para mi felicidad, me encuentro con el enorme cariño de los vecinos de Junín, de Chacabuco y ni hablemos de Chivilcoy, que me cargan de energía y me reconfortan, porque, más allá de lo electoral, el esfuerzo hecho durante muchos años ha valido la pena. Recibo un gran reconocimiento de la gente y lo he comprobado desde Ushuaia hasta Jujuy por todas las cosas que hemos hecho.

"No hay ningún argentino que no haya recibido un documento, que no haya recibido un pasaporte, que no haya visto mejorar los trenes, que no utilice la tarjeta SUBE", dijo al enumerar sus logros como ministro y agregó: "Ser reconocido en la ciudad de origen, en mi ciudad, a esta ciudad (Chivilcoy) a la que le debo todo y a la que creo que le he devuelto parte de lo que ella me ha dado".