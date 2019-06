Feinmann y su pelea con Ofelia: "Sé que la tengo adentro, soy un viejo de mierda"

El conductor oficialista Eduardo Feinmann cometió un insólito sincericidio sobre su persona y reconoció que cada debate que quiso iniciar contra la candidata a legisladora porteña Ofelia Fernández, la dirigente lo dio “vuela como una media”.

“Yo sé que la tengo adentro, no tengo ningún problema. Sé que la piba es mucho más inteligente que yo, la tengo recontra claro. Sé que soy un viejo de mierda, lo acepto. Soy un viejo de mierda”, comenzó a decir el periodista en su programa de A24.

“Sé que ella es mucho más inteligente que yo, muchísimo. Ella es inteligente y yo no. Sé que me da vuelta como una media, sé que me ha pagado unos paseos bárbaros y ojalá que me los siga pegando”, agregó.

Y arremetió: “Pero lo que no acepto de ninguna manera es ese idioma inclusivo tilingo que están permitiendo rectores, decanos y funcionarios”.

En los últimos días, Feinmann criticó duramente a Fernández por su militancai estudiantil y así minimizó su postulación a ser legisladora porteña.