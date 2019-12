Fátima Flores imitó a Cristina Kirchner y chicaneó a Luis Novaresio

La humorista Fátima Flores imitó a Cristina Kirchner y chicaneó al conductor de Debo Decir, Luis Novaresio, a quien le preguntó si le gustaba que haya vuelto al poder la ex presidenta.

"Me hacen laburar el 8 de diciembre, me gusta porque quiere decir que venimos de meses de que no había una economía activa", arrancó Fátima en el programa que se emite por América TV.

"¿Estás contento de que vuelvo?", le preguntó la imitadora de Cristina a Novaresio, periodista que contó que votó a Mauricio Macri en 2015.

"Estoy contento que el 19 arranca Fátima Flores", respondió Novaresio para evitar pronunciarse sobre Cristina Kirchner.