Extorsión a Daniel Vila: todos los aprietes de Macri que pueden complicarlo en la Justicia

El dueño del Grupo América, Daniel Vila, reveló públicamente que el presidente Mauricio Macri lo extorsionó para beneficiar al Grupo Clarín. El hecho ya tiene una denuncia en Comodoro Py. Pero no es el único caso en estos cuatro años de gestión que el mandatario se pone al hombro una operación para apretar o extorsionar personalidades de la política, la justicia y los medios de comunicación. Cómo seguirán estos casos en los tribunales luego de que el ex presidente de Boca deje el poder es una incógnita. Causas, sobran...

EL APRIETE POR MOYANO

El juez Luis Carzoglio denunció en febrero de este año presiones por parte de Mauricio Macri a través de dos agentes de inteligencia para que detuviera a Pablo Moyano. Esos dos espías son Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale. Son dos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y, para colmo, uno de ellos, De Stéfano, de estrecha vinculación al operador judicial PRO Daniel Angelici.

Carzoglio declaró ante la UFI 4 de Avellaneda-Lanús el 3 de diciembre de 2018. Contó que los espías se presentaron en su despacho, que los atendió a puertas abiertas y que le manifestaron el interés de Macri en la causa, la “obsesión” de detener a Moyano.

LA AMENAZA A C5N

Uno de los dueños de C5N, Fabián De Sousa, realizó una denuncia por asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes de funcionario público, abuso de autoridad y peculado y reveló que el despido del periodista Roberto Navarro de la señal de noticias fue por presiones del presidente Mauricio Macri.

La denuncia involucra a Macri, Nicolás Caputo, José Torello, al ex director de la AFIP, Alberto Abad, al ex vicejefe de gabinete de ministros, Mario Quintana y al asesor Fabián Rodríguez Simón. En su denuncia, De Sousa sostiene que el despido de Roberto Navarro fue una de las condiciones de la Casa Rosada, que exigió a Cristóbal López y De Sousa el control de la pantalla de la señal de cable C5N.

“Se nos hizo saber que los medios de comunicación debían dar señales concretas en favor del gobierno nacional y cesar cualquier crítica respecto de la gestión de Maurizio Macri. Como una de las primeras medidas se nos impuso la obligación de desvincular al periodista Roberto Navarro”, remarcó De Sousa en la denuncia. Según la denuncia, Fabián Rodríguez Simón llamó a Joaquín Labougle, abogado de Cristóbal López y le advirtió que “la guerra del gobierno contra el grupo Indalo había comenzado”.

PRESIONES CONTRA RAMOS PADILLA

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y su padre y defensor, Juan Ramos Padilla, aseguraron que el procedimiento que se tramita en el Consejo de la Magistratura para apartar al magistrado de la causa que investiga una red de espionaje ilegal fue impulsado por el propio presidente Mauricio Macri.

Macri junto a Elisa Carrió encabezan los aprietes para sacar del medio al juez de Dolores que investiga cómo se armaron causas para encarcelar dirigentes opositores.

En un escrito, el defensor manifestó que el proceso de remoción “se ha transformado en una disputa política encabezada por el presidente Macri, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministro de Justicia, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (Juan Bautista Mahiques), sus aliados políticos y judiciales” contra el magistrado que “con escasos recursos lleva adelante una investigación que los incomoda” para el Gobierno. Por ello, pidió que los consejeros entiendan “la gravedad institucional” de impulsar la remoción y obstruir la investigación.

LA "RENUNCIA" DE ROZANSKI

El ahora ex juez Carlos Rozanski se presentó como querellante en la causa por espionaje que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla y denunció al ministro de Justicia German Garavano de extorsionarlo para que renuncie en el marco de los acuerdos del ministro con Leonardo Fariña. Rozanski quedó involucrado en la causa ya que su nombre apareció en el testimonio de Giselle Robles, la ex abogada de Fariña, como uno de los jueces que el ministro garantizaba su desplazamiento.

Rozanski reveló cómo se armó la operación mediática de su salida en la que estuvieron involucrados Jorge Lanata y su entonces columnista Romina Manguel. “Con fecha 24 de julio de ese mismo año en el programa PPT que conducía Jorge Lanata se instalaron tres muñecos tamaño natural con las caras de Eduardo Freiler, Daniel Rafecas y el suscripto, momento en el cual Romina Manguel informa que el presidente de la Nación había decidido ‘echar antes de fin de año a tres jueces federales’. Agregó que nos aconsejaban ‘no comprar nada en más de 12 cuotas’”, dice la denuncia.

REMOVER A CAMARISTAS

El excamarista Eduardo Freiler destituido mediante un juicio político había alertado hace dos años que el presidente Mauricio Macri "está cumpliendo y demostrando" que "a los jueces que no fallan como él quiere, hay que removerlos".

"Lo que él (por el Presidente) quiere es disciplinar a los jueces y ha cumplido, está demostrando que a todos los jueces que no fallan como él quiere, hay que removerlos", disparó en declaraciones a radio Delta. "Es una barbaridad en un Estado de Derecho, cuando dijo que había que remover a los magistrados que no pensaran como él y que era necesario buscar jueces que estén en su misma línea de pensamiento", remarcó.

Freiler junto a Jorge Ballestero y Eduardo Farah habían sido los jueces que había fallado a favor de la liberación de Cristóbal López, el dueño de C5N que está preso. Macri lo tenía en la mira. "Me indignó", había dicho el presidente sobre el fallo y desde el oficialismo denunciaron a Farah y Ballestero ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de investigar el desempeño de los jueces. Ballestero luego renunció Farah pidió su traslado al Tribunal Oral Federal de San Martín.

COHETE A LA LUNA

Horacio Verbitsky denunció tras su salida del diario Página/12 que Mauricio Macri extorsionó al dueño del medio para que lo echaran. El periodista fue uno de los más críticos de su gestión y fue la persona que denunció la cantidad de dinero que blanquearon en el clan Macri y sus alrededores.

“Simultáneamente (a los aprietes en el canal de Noticias C5N) es la presión del gobierno a Víctor Santa María para que me silencie a mí en Página/12. A mí Santa María me dice que lo están amenazando con meterlo preso para justificar que me está censurando dos notas, una sobre el blanqueo de la familia presidencial y otra sobre el Dr. Glock (el juez Claudio Bonadio). Me dice que no las puedo publicar”, fue la denuncia del periodista en El Destape Radio.

Según Clarín, Macri había contado en privado que tiene una "lista de los 562 hombres" a lo que mandaría "con un cohete a la Luna". Entre ellos, uno de los periodistas es y fue Verbitsky, que bautizó con ese nombre a su portal de noticias tras su despido del diario.