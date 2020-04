Exclusivo: Renunciaron los últimos macristas atrincherados en representación del Estado

Si bien Mauricio Macri se retiró del poder el 9 de diciembre pasado, algunos de sus funcionarios se atrincheraron en sus onerosos cargos desde donde podían tomar decisiones clave para la economía. Esta semana, el Gobierno consiguió sacar a los últimos tres directores rebeldes de Cambiemos en compañías donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad guarda acciones, pudo corroborar El Destape. En caso de que la cuarentena se extienda, las empresas realizarán asambleas virtuales para que asuman los nuevos miembros.

Gustavo Noguera fue designado por Cambiemos en Aluar, la mayor fabricante de aluminio del país. Su mandato continuaba hasta junio de este año, pero sus objetivos no coincidían con los del gobierno del Frente de Todos. Luego de reiterados intentos, el director ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli, consiguió que presente su renuncia. Las acciones en las empresas heredadas de las AFJP son custodiadas por el FGS, que a su vez es administrado por el organismo previsional, quien decide los representantes en conjunción con Casa Rosada.

La dueña de los supermercados La Anónima, Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, aún tenía a Cristina Gitard como integrante del directorio. Hoy fue clausurada una sucursal de la minorista con monopolio en el sur argentino por intentar poner a la venta una tonelada de carne podrida. Por la directora en rebeldía, el Estado no pudo estar presente dentro de la sociedad para prevenir prácticas ilegales que achiquen gastos, en caso de que la alta esfera lo haya instigado, sino que actuó directamente la Policía de Venado Tuerto.

El último de los amotinados, Santiago Alberdi, presentó hoy su renuncia indeclinable a Pampa Energia a través de una carta, a la que accedió El Destape en exclusiva, y que llegará mañana al directorio de la energética más grande del país y a la Comisión Nacional de Valores, que regula a las sociedades que cotizan en bolsa. Con un cargo que se extendía hasta diciembre de 2021, Alberdi comunicó que se retira sin reclamos hacia la compañía y dejó constancia que no tomó la decisión de forma intempestiva ni dolosa.

Atrincherarse en sus cargos no resultan una mera formalidad, sino que tienen consecuencias graves para la economía en su conjunto. Miguel Ángel Toma resaltó en los medios de comunicación como vocero de Techint cuando no condenó los 1.450 despidos en medio de la cuarentena, sino que los defendió. "Techint Construcciones suspendió obras en distintos lugares, obras privadas. Y siguiendo el mecanismo habitual en el convenio firmado con la UOCRA cuando se suspende una obra: no es que se echa la gente, sino que la gente pasa a depender del fondo de la UOCRA", declaró el ex SIDE a Crónica Anunciada, en Futurock, en referencia a un fideicomiso del gremio para mantener desocupados.

Aunque continúa en la empresa de Paolo Rocca por el asiento que le corresponde al FGS, su cargo había caducado en diciembre pasado, con el fin del macrismo. Con o sin intención, se mantuvo unos meses más dado que la asamblea estaba programada para marzo, pero se levantó por el aislamiento compulsivo que decretó Fernández. Su actuación con mandato vencido pero en representación del Estado avaló una práctica inmoral del mayor conglomerado nacional, cuyos dueños y directores blanquearon un total de $ 9.100 millones con Macri, de acuerdo a una investigación de El Destape de 2018.

La cuarentena complicó la logística de los altos mandos de las firmas, dado que resultan imposible las reuniones para decidir autoridades. No obstante, Vanoli obtuvo el aval de la CNV para que se practiquen asambleas virtuales, como ya había avalado poco antes el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Tras esto, ANSES urgió a las empresas para que realicen los encuentros y algunas ya fueron convocadas como presenciales en caso de que se levantan las restricciones. De lo contrario, serán videoconferencias. De esta forma, el Estado podrá renovar todos los asientos de directorio que le corresponden.

El FGS guarda participación en 46 sociedades, pero no en todas ellas les corresponden cargos. Retiene más del 20% del capital del Banco Macro, San Miguel, Gas Natural Ban, Consultatio, Edenor, Distribuidora de Gas Cuyana, Transportadora de Gas del Sur, Grupo Concesionario del Oeste, Mirgor, EMDERSA, Importadora y Exportadora de la Patagonia, Molinos Río de La Plata, Edesal, Edesa, Molinos Agro y Ternium.