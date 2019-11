Estudiantes de La Plata homenajeó a Carlos Bilardo y el DT campéon reaccionó

Jorge Bilardo, el hermano del ex entrenador Carlos Salvador Bilardo, reveló cómo está el ídolo de Estudiantes de La Plata y exDT campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol y contó la emoción que sintió el doctor cuando se enteró del homenaje que le hizo el 'Pincha'.

El pasado fin de semana, Estudiantes celebró la inauguración de su nuevo Estadio en 1 y 57 y uno de los momentos más emotivos fue cuando se descubrió una estatua tamaño real de Bilardo, quien no pudo asistir a la ceremonia debido a sus problemas de salud.

No obstante, su familia le hizo llegar el reconocimiento. "Algo sabía que le iba a realizar un homenaje, pero no tenía detalles y me sorprendió cuando la vi en el estadio. Fue un momento muy lindo, más el cariño de la gente. Se lo agradecí a Sebastián (Verón). A Carlos le conté, le mostré fotos y no dijo mucho pero se llenaron los ojos de lágrimas. El homenaje está muy bien. Estuvo bárbaro", señaló su hermano en declaraciones a La Red.

Al tiempo anticipó: "En algún momento lo queremos llevar, tal vez dentro de dos o tres partidos. El otro día hubiera sido muy fuerte para él y para todos".

Bilardo padece el Síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa también que afecta sobretodo a hombres a partir de los 60 años.